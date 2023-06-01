Каталог Компанија
9fin
Радите овде? Затражите своју компанију
Главни увиди
  • Допринесите нечим јединственим о 9fin што би могло бити корисно другима (нпр. савети за интервју, избор тимова, јединствена култура, итд.).
    • О нама

    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Веб-сајт
    2016
    Година оснивања
    150
    Број запослених
    $10M-$50M
    Процењени приход
    Седиште

    Добијте верификоване плате у своје сандуче

    Претплатите се на верификоване понуде.Добићете детаљну разградњу података о компензацијама путем е-поште. Сазнајте више

    Овај сајт је заштићен реCAPTCHA и Google-овом Политиком приватности и Условима коришћења услуге примењују се.

    Издвојени послови

      Нису пронађени истакнути послови за 9fin

    Повезане компаније

    • SoFi
    • Snap
    • Square
    • Flipkart
    • Roblox
    • Погледајте све компаније ➜

    Остали ресурси