Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Cincinnati Area u 84.51˚ iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 84.51˚. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Ukupno godišnje
$120K
Nivo
L2
Osnovna plata
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u 84.51˚?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $163,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Софтверски Инжењер role in Cincinnati Area is $118,000.

