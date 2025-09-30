Direktorijum kompanija
84.51˚
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Cincinnati Area

84.51˚ Дата Сајентист Plate u Cincinnati Area

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Cincinnati Area u 84.51˚ iznosi $92K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 84.51˚. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Ukupno godišnje
$92K
Nivo
L1
Osnovna plata
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u 84.51˚?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u 84.51˚ in Cincinnati Area iznosi $166,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u 84.51˚ za Дата Сајентист poziciju in Cincinnati Area je $110,000.

Drugi resursi