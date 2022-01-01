Direktorijum kompanija
84.51˚ Plate

Plate 84.51˚ kreću se od $80,400 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $252,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u 84.51˚. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Дата Сајентист
Median $123K
Софтверски Инжењер
Median $140K

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Naučni istraživač

Продаја
Median $105K

Продукт Менаџер
Median $252K
Маркетинг Операције
$80.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$241K
ЧПП

Die bestbezahlte Position bei 84.51˚ ist Продукт Менаџер mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $252,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 84.51˚ beträgt $131,600.

