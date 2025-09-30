Direktorijum kompanija
7-Eleven Софтверски Инжењер Plate u India

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u 7-Eleven iznosi ₹3M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 7-Eleven. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
7-Eleven
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3M
Nivo
Software Engineer II
Osnovna plata
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹254K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u 7-Eleven?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Full-Stack softverski inženjer

