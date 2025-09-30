Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Dallas Area u 7-Eleven kreće se od $136K po year za Software Engineer II do $171K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $156K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 7-Eleven. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
