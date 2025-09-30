Продукт Менаџер kompenzacija in Greater Dallas Area u 7-Eleven kreće se od $179K po year za Senior Product Manager do $190K po year za Lead Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $178K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 7-Eleven. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
