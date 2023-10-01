Direktorijum kompanija
6point6 Plate

Plate 6point6 kreću se od $69,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $170,439 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u 6point6. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $69K
Дата Сајентист
$141K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$170K

Солушн Архитекта
$133K
ЧПП

De best betaalde functie gerapporteerd bij 6point6 is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $170,439. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 6point6 is $136,993.

