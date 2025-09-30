Direktorijum kompanija
3Pillar Global Софтверски Инжењер Plate u Guadalajara Metropolitan Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Guadalajara Metropolitan Area u 3Pillar Global iznosi MX$929K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3Pillar Global. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Ukupno godišnje
MX$929K
Nivo
Senior
Osnovna plata
MX$929K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u 3Pillar Global?

MX$3.1M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Софтверски Инжењер در 3Pillar Global in Guadalajara Metropolitan Area برابر کل دستمزد سالانه MXMX$21,349,803 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در 3Pillar Global برای نقش Софтверски Инжењер in Guadalajara Metropolitan Area برابر MXMX$16,659,319 است.

