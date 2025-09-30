Direktorijum kompanija
Medijanski paket kompenzacije za Софтверски Инжењер (Software Engineer) u 3Pillar Global u Czech Republic iznosi CZK 1.13M godišnje. Pozicija je na nivou L3, sa osnovnom platom CZK 1.13M, bez akcija ili bonusa. Tipično iskustvo: 11 godina ukupno, 9 godina u kompaniji. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Ukupno godišnje
CZK 1.13M
Nivo
L3
Osnovna plata
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Godine u kompaniji
9 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u 3Pillar Global in Czech Republic iznosi CZK 1,261,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u 3Pillar Global za Софтверски Инжењер poziciju in Czech Republic je CZK 742,486.

