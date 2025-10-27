Direktorijum kompanija
3M
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Пројект Менаџер

  • Sve Пројект Менаџер plate

3M Пројект Менаџер Plate

Пројект Менаџер kompenzacija in United States u 3M kreće se od $121K po year za T2 do $95K po year za T3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $96.1K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3M. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Advanced Project Manager
$121K
$120K
$0
$750
T3
Senior Project Manager
$95K
$90K
$0
$5K
T4
Specialist Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

0%

GOD 1

0%

GOD 2

100 %

GOD 3

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 0% stiče se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)

  • 100% stiče se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Пројект Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Пројект Менаџер poziciju u 3M in United States iznosi $200,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u 3M za Пројект Менаџер poziciju in United States je $111,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za 3M

Srodne kompanije

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi