Продукт Менаџер kompenzacija in India u 3M iznosi ₹8.16M po year za T3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3M. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
GOD 1
0%
GOD 2
100 %
GOD 3
U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
0% stiče se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)
100% stiče se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.