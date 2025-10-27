Direktorijum kompanija
3M
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

3M Продукт Менаџер Plate

Продукт Менаџер kompenzacija in India u 3M iznosi ₹8.16M po year za T3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3M. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹1.72M - ₹2.01M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Raspored sticanja

0%

GOD 1

0%

GOD 2

100 %

GOD 3

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 0% stiče se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)

  • 100% stiče se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU + Options

U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u 3M in India iznosi ₹8,160,140 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u 3M za Продукт Менаџер poziciju in India je ₹1,496,562.

