Финансијски Аналитичар kompenzacija in United States u 3M iznosi $90K po year za T1. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $100K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3M. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
$90K
$85.5K
$2.5K
$2K
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
0%
GOD 1
0%
GOD 2
100 %
GOD 3
U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
0% stiče se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)
100% stiče se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
