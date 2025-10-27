Prosečna Кастомер Сервис ukupna kompenzacija in United States u 3M kreće se od $107K do $152K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 3M. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
0%
GOD 1
0%
GOD 2
100 %
GOD 3
U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
0% stiče se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)
100% stiče se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji 3M, RSU + Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
