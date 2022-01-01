Каталог Компанија
2U
2U Плате

Распон плата 2U је од $64,631 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $295,764 за Finansijski analitičar на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 2U. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sistema

Menadžer proizvoda
Median $133K
Poslovni analitičar
$123K

Analitičar podataka
$86.1K
Naučnik podataka
$199K
Finansijski analitičar
$296K
Ljudski resursi
$127K
Marketing
$150K
Marketinške operacije
$103K
Dizajner proizvoda
$80.9K
Menadžer programa
$92.2K
Menadžer projekta
$64.6K
Analitičar sajber bezbednosti
$144K
Menadžer softverskog inženjerstva
$224K
UX istraživač
$216K
Често постављана питања

The highest paying role reported at 2U is Finansijski analitičar at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,764. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2U is $130,066.

