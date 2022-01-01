Direktorijum kompanija
23andMe
23andMe Plate

Plate 23andMe kreću se od $48,634 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $305,520 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u 23andMe. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Програм Менаџер
Median $170K
Дата Сајентист
Median $160K

Бизнис Аналитичар
$181K
Дата Аналитичар
$147K
Финансијски Аналитичар
$175K
Маркетинг
$306K
Продукт Дизајнер
$48.6K
Регрутер
$242K
Сајберсекјурити Аналитичар
$204K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$269K
УИкс Ресерчер
$173K
ЧПП

El rol amb millor retribució reportat a 23andMe és Маркетинг at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $305,520.
La compensació total anual mitjana reportada a 23andMe és $177,761.

Drugi resursi