1X Technologies
1X Technologies Плате

Распон плата 1X Technologies је од $72,525 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $193,184 за Korisnička podrška на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 1X Technologies. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Korisnička podrška
$193K
Hardverski inženjer
$127K
Mašinski inženjer
$83.4K

Softverski inženjer
$72.5K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у 1X Technologies је Korisnička podrška at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $193,184. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у 1X Technologies је $104,998.

