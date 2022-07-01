Каталог Компанија
1WorldSync Плате

Распон плата 1WorldSync је од $7,568 у годишњој укупној компензацији за Grafički dizajner на доњем крају до $140,700 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 1WorldSync. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Grafički dizajner
$7.6K
Dizajner proizvoda
$29.6K
Operacije prihoda
$74.5K

Softverski inženjer
$141K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у 1WorldSync је Softverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $140,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у 1WorldSync је $52,005.

Остали ресурси