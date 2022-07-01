Каталог Компанија
1QBit Плате

Распон плата 1QBit је од $64,264 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $149,250 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 1QBit. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Naučnik podataka
$118K
Softverski inženjer
$64.3K
Menadžer softverskog inženjerstva
$149K

Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

1QBitで報告された最高給の職種はMenadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$149,250です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
1QBitで報告された年間総報酬の中央値は$117,677です。

Остали ресурси