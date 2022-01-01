Каталог Компанија
1Password
1Password Плате

Распон плата 1Password је од $32,474 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $218,900 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 1Password. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $115K
Korisnička podrška
Median $32.5K

Menadžer proizvoda
Median $118K
Prodaja
Median $139K
Poslovni analitičar
$80.2K
Uspeh korisnika
$137K
Menadžer nauke o podacima
$161K
Naučnik podataka
$137K
Marketing
$80.6K
Menadžer partnera
$92.6K
Menadžer dizajna proizvoda
$188K
Prodajni inženjer
$123K
Menadžer softverskog inženjerstva
$219K
Tehnički pisac
$117K
UX istraživač
$55K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији 1Password, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

The highest paying role reported at 1Password is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1Password is $123,310.

