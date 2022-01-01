Каталог Компанија
10x Genomics
10x Genomics Плате

Распон плата 10x Genomics је од $92,859 у годишњој укупној компензацији за Menadžer objekata на доњем крају до $477,375 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 10x Genomics. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $332K

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Mašinski inženjer
Median $230K
Biomedicinski inženjer
$120K

Naučnik podataka
$347K
Menadžer objekata
$92.9K
Informatičar (IT)
$203K
Pravni poslovi
$375K
Marketinške operacije
$285K
Optički inženjer
$219K
Dizajner proizvoda
$159K
Menadžer proizvoda
$353K
Regrutер
$214K
Menadžer softverskog inženjerstva
$477K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у 10x Genomics је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $477,375. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у 10x Genomics је $230,000.

