10x Banking Софтверски Инжењер Plate u Greater London Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater London Area u 10x Banking iznosi £86.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 10x Banking. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£86.8K
Nivo
Senior
Osnovna plata
£86.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u 10x Banking?

£121K

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at 10x Banking in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £116,303. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking for the Софтверски Инжењер role in Greater London Area is £86,803.

