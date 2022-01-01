Direktorijum kompanija
10x Banking
10x Banking Plate

Plate 10x Banking kreću se od $112,746 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $317,800 za Информациони Технолог (ИТ) na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u 10x Banking. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $113K

Backend softverski inženjer

Информациони Технолог (ИТ)
$318K
Продукт Менаџер
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$123K
Солушн Архитекта
$198K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u 10x Banking je Информациони Технолог (ИТ) at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $317,800. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u 10x Banking je $162,499.

