Direktorijum kompanija
10Pearls
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

10Pearls Plate

Plate 10Pearls kreću se od $15,393 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $45,328 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u 10Pearls. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $18.4K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
$15.4K
Продукт Дизајнер
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najlepšie platenú pozíciu v 10Pearls predstavuje Продукт Дизајнер at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $45,328. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 10Pearls je $18,425.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za 10Pearls

Srodne kompanije

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi