1010data Плате

Распон плата 1010data је од $105,023 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $263,160 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније 1010data. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Poslovni analitičar
$105K
Naučnik podataka
$114K
Softverski inženjer
Median $125K

Menadžer softverskog inženjerstva
$263K
Arhitekta rešenja
$132K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у 1010data је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $263,160. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у 1010data је $125,000.

