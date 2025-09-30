Direktorijum kompanija
1-800 Contacts Софтверски Инжењер Plate u Salt Lake City Greater Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Salt Lake City Greater Area u 1-800 Contacts iznosi $117K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete 1-800 Contacts. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Ukupno godišnje
$117K
Nivo
L2
Osnovna plata
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u 1-800 Contacts?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Софтверски Инжењер hjá 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area er árleg heildarlaun upp á $140,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 1-800 Contacts fyrir Софтверски Инжењер hlutverkið in Salt Lake City Greater Area er $116,500.

