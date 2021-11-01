Каталог Компанија
Starry
Радите овде? Затражите своју компанију

Starry Плате

Распон плата Starry је од $104,475 у годишњој укупној компензацији за Mašinski inženjer на доњем крају до $182,408 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Starry. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $114K
Hardverski inženjer
$117K
Mašinski inženjer
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Menadžer proizvoda
$155K
Menadžer projekta
$124K
Menadžer softverskog inženjerstva
$182K
Tehnički menadžer programa
$119K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Starry је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $182,408. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Starry је $119,400.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Starry

Повезане компаније

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси