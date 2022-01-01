Каталог Компанија
Staples Плате

Распон плата Staples је од $26,722 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $283,575 за Finansijski analitičar на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Staples. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Naučnik podataka
Median $98.5K
Prodaja
Median $26.7K

Menadžer proizvoda
Median $138K
Dizajner proizvoda
Median $66.4K

UX dizajner

Poslovni analitičar
$119K
Analitičar podataka
$69.7K
Finansijski analitičar
$284K
Marketing
$49.8K
Menadžer projekta
$96.5K
Analitičar sajber bezbednosti
$40.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$175K
Arhitekta rešenja
$145K
Tehnički menadžer programa
$101K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Staples је Finansijski analitičar at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $283,575. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Staples је $99,500.

