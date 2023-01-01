Каталог Компанија
Sally Beauty Holdings Плате

Распон плата Sally Beauty Holdings је од $58,800 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $129,350 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Sally Beauty Holdings . Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Informatičar (IT)
$58.8K
Marketing
$68.6K
Menadžer proizvoda
$116K

Softverski inženjer
$129K
UX istraživač
$113K
Недостаје вам позиција?

Недостаје вам позиција?


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Sally Beauty Holdings је Softverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $129,350. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Sally Beauty Holdings је $112,700.

