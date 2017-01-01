Каталог Компанија
Salini Impregilo
Главни увиди
    • О нама

    Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.

    salini-impregilo.com
    Веб-сајт
    2014
    Година оснивања
    2,250
    Број запослених
    $500M-$1B
    Процењени приход
    Седиште

    Остали ресурси