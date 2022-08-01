Каталог Компанија
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Плате

Распон плата Saks Fifth Avenue је од $72,471 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $280,500 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Saks Fifth Avenue. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $200K
Računovođa
$95.5K
Analitičar podataka
$79.6K

Naučnik podataka
$156K
Grafički dizajner
$90.5K
Informatičar (IT)
$72.5K
Marketing
$114K
Marketinške operacije
$151K
Menadžer proizvoda
$144K
Regrutер
$91.8K
Menadžer softverskog inženjerstva
$281K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Saks Fifth Avenue је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $280,500. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Saks Fifth Avenue је $114,425.

