SAIC Плате

Распон плата SAIC је од $40,768 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $651,379 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније SAIC. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Sistemski inženjer

DevOps inženjer

Informatičar (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arhitekta rešenja
Median $220K

Arhitekta cloud-a

Naučnik podataka
Median $125K
Analitičar sajber bezbednosti
Median $177K
Administrativni asistent
$131K
Inženjer vazduhoplovstva
$84.6K
Poslovne operacije
$142K
Poslovni analitičar
$75.3K
Analitičar podataka
$40.8K
Elektroinženjer
$230K
Hardverski inženjer
$161K
Ljudski resursi
$147K
Konsultant menadžmenta
$121K
Mašinski inženjer
$104K
Dizajner proizvoda
$651K
Menadžer proizvoda
$191K
Menadžer programa
$166K
Menadžer projekta
$169K
Prodaja
$124K
Prodajni inženjer
$136K
Tehnički menadžer programa
$177K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у SAIC је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $651,379. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у SAIC је $135,675.

