Каталог Компанија
Recharge
Радите овде? Затражите своју компанију

Recharge Плате

Распон плата Recharge је од $48,179 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $103,565 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Recharge. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $86.4K
Naučnik podataka
$48.2K
Marketing
$73.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Dizajner proizvoda
$76.2K
Menadžer proizvoda
$95.1K
Menadžer softverskog inženjerstva
$104K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Recharge је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $103,565. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Recharge је $81,331.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Recharge

Повезане компаније

  • TextNow
  • OPPO
  • Zipcar
  • Hiya
  • SmartThings
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси