Mindbox Плате

Распон плата Mindbox је од $13,162 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $67,781 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају.

$160K

Računovođa
$22.6K
Dizajner proizvoda
$38.2K
Menadžer projekta
$54.9K

Softverski inženjer
$13.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$67.8K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Mindbox је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $67,781. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Mindbox је $38,247.

