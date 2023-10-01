Каталог Компанија
Metyis
Metyis Плате

Распон плата Metyis је од $34,386 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $164,063 за Konsultant menadžmenta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Metyis. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Naučnik podataka
Median $58.2K
Poslovni analitičar
$34.4K
Konsultant menadžmenta
$164K

Menadžer proizvoda
$133K
Prodajni inženjer
$80.4K
Softverski inženjer
$63.8K
Arhitekta rešenja
$73K
Највише плаћена улога пријављена у Metyis је Konsultant menadžmenta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $164,063. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Metyis је $73,013.

Остали ресурси