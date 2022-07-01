Каталог Компанија
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Плате

Распон плата Metropolis Technologies је од $74,625 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $295,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Metropolis Technologies. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $295K
Finansijski analitičar
$74.6K
Menadžer proizvoda
$199K

Menadžer softverskog inženjerstva
$86.4K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Metropolis Technologies је Softverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $295,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Metropolis Technologies је $142,525.

