Lorax Capital Partners
    • О нама

    Lorax Capital Partners is a private equity firm based in Egypt, managing over $320 million. It connects global investors with investment opportunities in Egypt, aiming to foster economic development.

    https://loraxcapitalpartners.com
    Веб-сајт
    2015
    Година оснивања
    15
    Број запослених
    $1M-$10M
    Процењени приход
    Седиште

    Остали ресурси