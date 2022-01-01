Каталог Компанија
Kroger Плате

Распон плата Kroger је од $33,446 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $211,050 за Marketinške operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Kroger. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Menadžer proizvoda
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Dizajner proizvoda
Median $135K

UX dizajner

Informatičar (IT)
Median $99.5K
Naučnik podataka
Median $118K
Menadžer projekta
Median $170K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $186K
Računovođa
$80.6K

Tehnički računovođa

Administrativni asistent
$50.7K
Menadžer poslovnih operacija
$126K
Poslovni analitičar
$33.4K
Korisnička podrška
$78.6K
Uspeh korisnika
$75.4K
Analitičar podataka
$60.3K
Finansijski analitičar
$95.5K
Konsultant menadžmenta
$191K
Marketing
$94.3K
Marketinške operacije
$211K
Menadžer programa
$169K
Regrutер
$74.9K
Prodaja
$86.7K
Analitičar sajber bezbednosti
$69.7K
UX istraživač
$191K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Kroger је Marketinške operacije at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $211,050. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Kroger је $112,381.

