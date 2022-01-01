Каталог Компанија
Eightfold
Eightfold Плате

Распон плата Eightfold је од $46,072 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $521,380 за Ljudski resursi на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Eightfold. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Menadžer proizvoda
Median $51.1K
Ljudski resursi
$521K

Dizajner proizvoda
$173K
Menadžer projekta
$204K
Regrutер
$81.5K
Prodaja
$119K
Prodajni inženjer
$173K
Menadžer softverskog inženjerstva
$390K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
Options

У компанији Eightfold, Options подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Eightfold је Ljudski resursi at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $521,380. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Eightfold је $146,130.

