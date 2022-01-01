Каталог Компанија
Credit Karma
Credit Karma Плате

Распон плата Credit Karma је од $99,500 у годишњој укупној компензацији за Poslovne operacije на доњем крају до $727,714 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Credit Karma. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Menadžer proizvoda
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $489K

Marketing
Median $273K
Naučnik podataka
Median $280K
Dizajner proizvoda
Median $447K
Poslovni analitičar
Median $200K
Tehnički menadžer programa
Median $285K
Razvoj poslovanja
Median $224K
Poslovne operacije
$99.5K
Menadžer nauke o podacima
$334K
Menadžer dizajna proizvoda
$561K
Menadžer programa
$154K
Regrutер
$117K
Prodaja
$408K
Analitičar sajber bezbednosti
$219K
Arhitekta rešenja
$362K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Credit Karma, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Credit Karma је Menadžer proizvoda at the Director level са годишњом укупном компензацијом од $727,714. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Credit Karma је $321,045.

