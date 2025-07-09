Каталог Компанија
Colt Technology Services
Colt Technology Services Плате

Распон плата Colt Technology Services је од $41,423 у годишњој укупној компензацији за Konsultant menadžmenta на доњем крају до $134,907 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Colt Technology Services. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Poslovni analitičar
$56.1K
Konsultant menadžmenta
$41.4K
Menadžer projekta
$135K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Colt Technology Services је Menadžer projekta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $134,907. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Colt Technology Services је $56,068.

