Coda Payments
Coda Payments Плате

Распон плата Coda Payments је од $32,973 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $59,974 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Coda Payments. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $60K
Naučnik podataka
$33K
Menadžer proizvoda
$38.8K

Често постављана питања

Den højest betalende rolle rapporteret hos Coda Payments er Softverski inženjer med en årlig samlet kompensation på $59,974. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Coda Payments er $38,794.

Остали ресурси