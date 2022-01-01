Каталог Компанија
ChargePoint Плате

Распон плата ChargePoint је од $55,088 у годишњој укупној компензацији за Menadžer nauke o podacima на доњем крају до $266,325 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније ChargePoint. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $190K
Menadžer proizvoda
Median $130K
Hardverski inženjer
Median $160K

Menadžer nauke o podacima
$55.1K
Naučnik podataka
$59K
Elektroinženjer
$209K
Finansijski analitičar
$224K
Ljudski resursi
$113K
Informatičar (IT)
$104K
Mašinski inženjer
$158K
Menadžer programa
$234K
Prodaja
$206K
Menadžer softverskog inženjerstva
$244K
Tehnički menadžer programa
$266K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији ChargePoint, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у ChargePoint је Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $266,325. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у ChargePoint је $175,000.

