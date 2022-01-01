Belden Плате

Каталог Компанија
Распон плата Belden је од $35,474 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $236,175 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Belden. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Računovođa
$148K
Finansijski analitičar
$35.5K
Informatičar (IT)
$79.6K

Softverski inženjer
$137K
Arhitekta rešenja
$236K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Belden је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $236,175. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Belden је $137,310.

