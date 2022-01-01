Каталог Компанија
Applied Intuition
Applied Intuition Плате

Распон плата Applied Intuition је од $100,500 у годишњој укупној компензацији за UX istraživač на доњем крају до $483,570 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Applied Intuition. Последње ажурирање: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-Stack softverski inženjer

Regrutер
Median $140K
Razvoj poslovanja
$218K

Ljudski resursi
$422K
Mašinski inženjer
$136K
Dizajner proizvoda
$484K
Analitičar sajber bezbednosti
$143K
Menadžer softverskog inženjerstva
$201K
Tehnički menadžer programa
$201K
UX istraživač
$101K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
Options

У компанији Applied Intuition, Options подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (25.00% годишње)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Applied Intuition је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $483,570. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Applied Intuition је $200,940.

