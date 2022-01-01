Каталог Компанија
Access Industries
Радите овде? Затражите своју компанију

Access Industries Плате

Распон плата Access Industries је од $23,849 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $251,250 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Access Industries. Последње ажурирање: 8/8/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $121K
Računovođa
$23.8K
Menadžer poslovnih operacija
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Šef kabineta
$161K
Analitičar podataka
$104K
Finansijski analitičar
$126K
Marketing
$124K
Dizajner proizvoda
$172K
Menadžer proizvoda
$123K
Menadžer programa
$251K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Access Industries је Menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $251,250. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Access Industries је $124,871.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Access Industries

Повезане компаније

  • Netflix
  • SoFi
  • Facebook
  • PayPal
  • Spotify
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси