Vsi nazivi
Vodja podatkovne znanosti

Princeton, NJ

Vodja podatkovne znanosti Icon

Vodja podatkovne znanosti Plača v Princeton, NJ

$165,000

Mediana skupnega nadomestila

Vse ravni

💪 PrispevajVaša plača

Oglej si delovna mesta

Nedavno poslane plače

DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Dodaj svoje nadomestilo🎯 Vse Vodja podatkovne znanosti plače

Objave skupnosti

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

72 10
72 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

64 26
64 26
💬 Pridružite se razpravi!

Pridobi strokovno pomoč

1:1 pogajanje za plačo

1:1 pogajanje za plačo

Bodi plačan, ne izigran. Pomagali smo ljudem, kot si ti, do povišanj za 30.000+ $ (včasih celo 300.000+ $).

Rezerviraj sestanekRezerviraj sestanek
Pregled življenjepisa

Pregled življenjepisa

Nehaj se prijavljati na delovna mesta. Dosegaj, da kadroviki lovijo tebe.

Rezerviraj pregledRezerviraj pregled

Pogosta vprašanja

  1. Kakšna je plača Vodja podatkovne znanosti v Princeton, NJ?

    Povprečna celotna kompenzacija za Vodja podatkovne znanosti v Princeton, NJ je $165,000.

  2. Kakšna je minimalna plača Vodja podatkovne znanosti v Princeton, NJ?

    Čeprav ni določene minimalne plače za Vodja podatkovne znanosti v Princeton, NJ, je povprečna celotna kompenzacija $165,000.

  3. Imam drugo vprašanje

Vam je všeč naša misija? Pridružite se tisočem strokovnjakov, ki podpirajo preglednost plač!
💪 Prispevajte svojo plačo

Je bila ta stran uporabna?