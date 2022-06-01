Imenik podjetij
Zymergen
Zymergen Plače

Plače Zymergen se gibljejo od $154,225 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $225,400 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zymergen. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
$225K
Vodja izdelkov
$154K
Programski inženir
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zymergen je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $225,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zymergen je $190,045.

