Zwift
Zwift Plače

Plače Zwift se gibljejo od $75,154 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $264,500 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zwift. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Vodja izdelkov
Median $265K
Programski inženir
Median $138K
Podatkovni znanstvenik
Median $215K

Človeški viri
$186K
Trženje
$75.2K
Vodja programa
$156K
Vodja programskega inženiringa
$188K
Vodja tehniškega programa
$150K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zwift je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $264,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zwift je $170,850.

Drugi viri