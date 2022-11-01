Imenik podjetij
Zurich Insurance
Zurich Insurance Plače

Plače Zurich Insurance se gibljejo od $27,980 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $281,400 za Naložbeni bančnik na zgornjem koncu.

$160K

Podatkovni znanstvenik
Median $121K
Programski inženir
Median $111K
Aktuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arhitekt rešitev
Median $61.7K
Administrativni asistent
$28K
Poslovni analitik
$53.7K
Vodja podatkovne znanosti
$224K
Finančni analitik
$44.9K
Človeški viri
$48.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$43.7K
Naložbeni bančnik
$281K
Svetovalni upravni strokovnjak
$202K
Oblikovalec izdelkov
$62.3K
Vodja izdelkov
$170K
Vodja programa
$161K
Vodja projekta
$130K
Analitik kibernetske varnosti
$66.8K
Vodja programskega inženiringa
$218K
Zavarovalniški strokovnjak
$78.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zurich Insurance je Naložbeni bančnik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $281,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zurich Insurance je $110,725.

